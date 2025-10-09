Kocaeli'de sokakta jiletli dehşet! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jiletle kendisini kesen, esnafa ve vatandaşlara da rahatsızlık veren şahsın, silahla vurularak öldürülmeden önceki anları ortaya çıktı. Şahsın, çekilen görüntülerinde kanlar içinde olduğu ve vatandaşlarla tartıştığı anlar yer aldı.

Olay, 7 Ekim tarihinde saat 23.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Özgür Şahin, elinde jiletle kendisine zarar verip etrafa rahatsızlık vermeye başladı. Korkan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.