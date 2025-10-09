Metin Direk cinayetinde korkunç detaylar! Katili öz kardeşi çıktı: Cinayet silahını...

Olay, 26 Eylül günü saat 09.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Sandal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; marketten evine dönen Metin Direk'in yanına scooter ile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Metin Direk'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
AĞABEYE 4 KURŞUN SIKMIŞ
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden, Metin Direk'in ikametine gireceği sırada olay yerine elektrikli scooter ile gelen gri polarlı, mavi kot pantolonlu yüzünde beyaz renkli maske bulunan şüpheli şahıs tarafından bilinen yerlerinden yaralandığı, şüpheli şahsın olay sonrası aynı scooter ile olay yerinde firar ettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede 4 adet 9 mm kovan elde edildi.
BÜYÜK AĞABEY TEŞHİSİ YAPTI
Cinayet Büro Dedektiflerince yapılan çalışmaların devamında Metin Direk'in büyük ağabeyi C.D.'nin tanık olarak ifadesi alındı. Alına ifade polisi bile şaşkına çevirdi. İddiaya göre Direk'i öldüren yine öz kardeşiydi. Aynı kardeş daha önce de Metin Direk'i zıpkın ile yaralamıştı. C.D. tanık ifadesinde; "Metin Direk'in kardeşi olduğunu, diğer bir kardeşi olan Rıdvan Direk (25) isimli şahısın maktul kardeşini 3 yıl önce zıpkın ve satır ile yaraladığını, Rıdvan'ın psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. Olaydan 2 ay önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü, 2 yıldan beri eve ara ara gidip geldiğini söyledi. Ardından şüphelinin kardeşi Rıdvan Olduğunu net bir şekilde teşhis etti.
CİNAYETİ İTİRAF EDİP SİLAHI TUVALETE SAKLADIM DEDİ
Gayrettepe Cinayet Masası ekipleri şüphelinin kimliğini tespit ettikten kısa bir süre sonra gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Rıdvan Direk cinayeti itiraf edip olay da kullandığı silahı umumi tuvalette bir alana sakladığını belirtti. İlk beyanında daha önceden tartıştık olay günü de olay yerinde karşılaşmaları üzerine yine tartıştıklarını ve olayı gerçekleştirdiğini, olayda kullandığı tabancayı Avcılar ilçesinde bulunan bir umumi tuvaletin tavan arasına sakladığını söyledi.
TUTUKLANDI
Cinayet Büro ekiplerince, bahse konu 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca şüphelinin tarif ettiği yerde bulunarak muhafaza altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan tahkikatın ardından dün adliyeye sevk edilen Rıdvan Direk tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Metin Direk, 24 Mayıs 2022 günü aynı mahallede bulunan Uğur Mumcu Parkı'na yaralı halde gelmişti. Metin Direk'nin, Üzengi Sokak'ta sırtından zıpkın ile parka geldikten sonra hastaneye kaldırılırken, Direk, polise verdiği ifadede kardeşi Rıdvan Direk ile tartıştıklarını ardından kendisini zıpkın ve bıçakla yaralayarak kaçtığını söylemişti.