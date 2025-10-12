Bu köyde herkesin soyadı aynı: Değişiklik olmadı ve olmayacak

Samandağ ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta dağ yamacında yer alan 410 hanelik Gözene Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin vatandaş yaşıyor. Nüfusunun kalabalık olmasıyla tanınmış bir mahalle olan Gözene'yi ön plana çıkaransa mahallede yaşayan herkesin soy isminin 'Dadük' olması. İnsanların birine kendini tanımakta anne ve baba ismini kullanırken Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının hayata girmesiyse resmi işlerde yaşanan karışıklıkların son yıllarda önüne geçti. Mahallede en çok dikkat çeken unsurlardan biriyse mahalle mezarlığında bulunan mezarlardaki insanların hepsinin soy isminin aynı olması.





"ÖĞRETMENLER VE YABANCI KİŞİLER HARİÇ DİĞER YAŞAYANLAR 'DADÜK' SOY İSMİNE SAHİPLER

Gözene Mahallesi Muhtarı Yusuf Dadük, mahalleye ilk kez gelenlerin 'Dadük' soy ismi karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek "Bütün Hataylılar ve Samandağlılar normalde bize Dadükler derler. Yabancı yerlerden gelenler 'Dadük köyü' olarak biliyorlardı. Köyün ismi Dadük değil Gözene'dir. Bütün köyde yaşayan insanların hepsinin soy isimleri 'Dadük'. Öğretmenler ve yabancı kişiler hariç diğer yaşayanlar 'Dadük' soy ismine sahipler.