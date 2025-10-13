27 yaşındaki Pelin'i hayattan kopardı! Asansör kazasında bilirkişi raporu: Tedbir alınsaydı yaşayacaktı

Belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansör, 2'nci katta arızalandı. Kıyga'nın telefonla aradığı eşi Gökhan Kıyga (34), yardım etmek için merdivenle 2'nci kata indi. Bu sırada Pelin Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ve Gökhan Kıyga'nın eşini kurtarmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk annesi Pelin Kıyga, otopsinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARIZALAR WHATSAPP GRUBUNDA KONUŞULMUŞ

Asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında eski asansör firması yöneticisi Sadık Sökmen, yeni asansör firması yöneticisi Mahmut Köse ile çalışanı Murat Abalı ve site yöneticisi Fatih Murat Ceylan gözaltına alınırken, 17 kişinin de ifadesine başvuruldu. Kazadan bir süre önce site sakinlerinin apartmana ait WhatsApp grubunda, asansörde bir aydan uzun süredir arızalar yaşandığını gündeme getirdiği, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firmayla bakım sözleşmesi yaptığı iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Kazanın ardından aralarında elektrik elektronik mühendisliği ve makine mühendisliği alanında A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve akademisyen ile inşaat mühendisinin de olduğu bilirkişi heyeti tarafından binada yapılan incelemelerin yer aldığı 10 sayfalık rapor tamamlandı. Soruşturma dosyasına eklenen bilirkişi raporunda, olaya ilişkin tespitler, inceleme tutanakları, kazanın yaşandığı asansöre ait kabin fotoğrafları, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ile bina sorumlusunun yükümlülüklerine ilişkin bilgilere değinildi.