Afganistan-Pakistan arasında çatışma

Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Afganistan yönetimi sözcüsü, çatışmalarda 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını savundu. Kaynaklar, söz konusu üslerden bazılarının ele geçirildiğini aktarırken, çatışmalarda 12 Pakistan askerinin de öldürüldüğünü öne sürdü. Bölge sakinleri, eyaletin Dand-e Patan bölgesinde çıkan çatışmalar nedeniyle sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Öte yandan Pakistan devlet televizyonu , Pakistan ordusunun Afganistan'a ait 19 karakolu ele geçirdiğini öne sürdü.