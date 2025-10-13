Gözleri KaraDeniz’in Çamlıhemşin’deki setine ayı baskını!

atv'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi "Gözleri KaraDeniz" setinde bu kez kamera dışı bir heyecan yaşandı. Dizinin çekimlerinin sürdüğü Çamlıhemşin'de çekim mekanı olarak kullanılacak bungalova bir ayı girdi. O sırada boş olan bungalova yiyecek aramak için giren ayı, etrafı darmadağın etti.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Çekim mekanı olarak kullanılacak bungalova gelen ekipler karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yetkililerle birlikte hemen harekete geçen ekip bungalovu aynı gün içinde eski haline getirmeyi başardı. Yaşanan olayda kimseye zarar gelmezken, Karadeniz'in vahşi doğası bu kez dizinin setinde kendini gösterdi hem de ayı da Gözleri Karadeniz hayranı çıktı dedirtti.