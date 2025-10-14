  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Aile içinde korkunç olay! Tartıştığı kızını yanlışlıkla vurunca intihar etti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşanan korkunç olayda iddiaya göre kızıyla tartışan baba yanlışlıkla kızını vurdu ardından aynı silahla intihar etti. Ağır yaralanan baba hayatını kaybederken kızı ise ameliyata alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 323. Sokak üzerindeki 2 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Yıldız (60) henüz bilinmeyen nedenle evinde ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Yıldız, iddiaya göre yanlışlıkla kızı Meltem Yıldız'a ateş etti. Merminin karnına isabet ettiği Meltem Yıldız, kanlar içinde yere yığılırken, baba Muzaffer Yıldız aynı silahı başına dayayarak ateş etti.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI AĞIR YARALANDI

Silah seslerini duyan ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, Gebze'deki özel bir hastaneye; karnından yaralanan kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muzaffer Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı Meltem Yıldız'ın ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

