  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Arnavutköy'de katliam gibi kaza! Otomobil gişe bariyerine çarptı: 1 ölü

Arnavutköy'de katliam gibi kaza! Otomobil gişe bariyerine çarptı: 1 ölü

İstanbul Arnavutköy'de H.D. kontrolündeki otomobil, otoyoldaki gişe bariyerlerine çarptı. Kazanın ardından otomobil alev alırken, sürücü H.D. yaşamını yitirdi.

DHA

Giriş Tarihi:

Arnavutköy’de katliam gibi kaza! Otomobil gişe bariyerine çarptı: 1 ölü

Kaza saat 13.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. H.D. idaresindeki 34 GER 871 plakalı otomobil, Fatih gişelerine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyere çarptı.

Arnavutköy’de katliam gibi kaza! Otomobil gişe bariyerine çarptı: 1 ölü

KAZADA ARAÇ ALEV ALDI

Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında otomobil sürücüsü H.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Arnavutköy’de katliam gibi kaza! Otomobil gişe bariyerine çarptı: 1 ölü

Kazada hayatını kaybeden H.D.'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra alev aldığı görülüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA