Antalya Büyükşehir’de 6 şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 6 kişi daha gözaltına alındı. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına yönelik operasyonun 7'nci dalgasında, bu sabah saatlerinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in kuzeni E. B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı E.T.Ç., oğlu S.Ç., belediye özel kalem çalışanı M.K., mimar Ö.Y.K., şehir plancısı mali müşavir M.A.C. gözaltına alındı.