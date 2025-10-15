İstanbul Çekmeköy’de otobüs durağa daldı! Trafik kavgası can pazarıyla bitti: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Çekmeköy Şile yolunda, seyir halindeki yolcu otobüsünün, yolcuların olduğu durağa dalması sonucu can pazarı yaşandı. Bir süre sürüklenen yolcu otobüsü durağın ilerisindeki özel hastanenin önünde duran araca çarparak durabildi. Vatandaşın yaralandığı kaza sonrası olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

TRAFİK KAVGASI CAN PAZARINA DÖNÜŞTÜ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında İETT otobüsünün şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktığı, münakaşanın büyümesi üzerine otobüs şoförünün sinir krizi geçirerek aracını motosikletin üzerine sürdüğü, bu esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek otobüs durağına ve Çamlık Tıp Merkezi önünde park halindeki biri vinç, ikisi binek olmak üzere üç araca çarptığı öğrenildi.

OTOBÜS VE MOTOR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ilk anlarında otobüsün altında kalan bir kadın ağır yaralı olarak İlhan Varank Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ilk belirlemelere göre toplam 4 kişinin yaralandığı tespit edildi. Kazada kusurlu olduğu belirlenen otobüs şoförü ile motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı.