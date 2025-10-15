  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Kombiden sızan gaz anne ve oğlunu hayattan kopardı! O acı görüntüyü baba gördü!

Aksaray'ın Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda yürekler dağlandı. Köyden evine dönen acılı baba Mehmet Ölmez, eşi Meryem Ölmez (21) ve 1 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez'i kanepede hareketsiz yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan anne ve oğlu, doğal gaz sızıntısından yayılan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, dün gece saat 22.30 sularında Aksaray'ın Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında yaşandı.

EVE DÖNÜNCE GÖRDÜĞÜ MANZARA YÜREK YAKTI

Köyden evine dönen Mehmet Ölmez, kapıyı açıp içeri girdiğinde 3 yıllık eşi Meryem Ölmez (21) ve biricik oğlu Halil İbrahim Ölmez'i (1) kanepede hareketsiz vaziyette yatarken buldu.

"SESSİZ KATİL" OLARAK BİLİNİYOR

Paniğe kapılan baba, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen anne Meryem Ölmez'i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 yaşındaki Halil İbrahim Ölmez'i ise özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen, "sessiz katil" olarak bilinen karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu kurtarılamadı.

DOĞAL GAZ SIZINTISI TESPİTİ: OYUNCAKLARI EVİN GİRİŞİNDE KALDI

Acı olayın ardından çağrılan doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, evde yaptıkları incelemede sızıntı tespit ederek gaz akışını kesti. Anne ve oğlunun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu netleşecek. Evde inceleme yapan ekipler, evin girişinde minik Halil İbrahim'in çocuk arabası ve oyuncaklarının durduğunu görünce duygusal anlar yaşandı.

Aksaray'da bir aileyi yasa boğan ve gaz zehirlenmelerinin tehlikesini bir kez daha gözler önüne seren olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

