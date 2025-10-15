  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Tuzla'da tersanedeki gemide patlama: 1 işçi öldü, gazdan zehirlenen 4 işçi yaralandı

Tuzla'da tersanedeki gemide patlama: 1 işçi öldü, gazdan zehirlenen 4 işçi yaralandı

Son dakika haberleri... İstanbul Tuzla’daki bir tersanede tadilat yapılan bir geminin makine dairesinde patlama yaşandı. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken gazdan zehirlenerek yaralanan 4 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Tuzla’da tersanedeki gemide patlama: 1 işçi öldü, gazdan zehirlenen 4 işçi yaralandı

İstanbul Tuzla'daki bir tersanede tadilat halindeki bir geminin makine dairesinde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti. Gazdan zehirlenerek yaralanan 4 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki bir tersanede 13.45 sıralarında meydana geldi. Tersanede tadilatta bulunan bir geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuzla’da tersanedeki gemide patlama: 1 işçi öldü, gazdan zehirlenen 4 işçi yaralandı

1 ÖLÜ 4 YARALI

Ekiplerin yaptığı kontrolde 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Patlama sırasında ortaya çıkan gazdan zehirlenerek yaralanan 4 işçi de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay yeri inceleme ekipleri tarafından geminin makine dairesinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA