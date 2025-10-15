Tuzla’da tersanedeki gemide patlama: 1 işçi öldü, gazdan zehirlenen 4 işçi yaralandı

İstanbul Tuzla'daki bir tersanede tadilat halindeki bir geminin makine dairesinde meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti. Gazdan zehirlenerek yaralanan 4 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki bir tersanede 13.45 sıralarında meydana geldi. Tersanede tadilatta bulunan bir geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 4 YARALI

Ekiplerin yaptığı kontrolde 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Patlama sırasında ortaya çıkan gazdan zehirlenerek yaralanan 4 işçi de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay yeri inceleme ekipleri tarafından geminin makine dairesinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.