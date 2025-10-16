Duru Pakarda’yı hayattan koparan katile en ağır ceza talebi!

"Kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklu bulunan sanık, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kapalı oturumda yapılan duruşmada, Duru Pakarda'nın ailesi ve avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"BU OLAY PLANLI BİR CİNAYET"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan aile avukatı Süleyman Eren, olayın planlı bir cinayet olduğunu savundu. Eren, savcının ağır ceza talebini şöyle aktardı: "Savcı mütalaasını sundu. Sanığın kasıtlı cinayetten ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti. Bir sonraki duruşmada bu mütalaaya karşı savunma yapılacak ve bazı tanıklar dinlenecek. Biz en başından beri bu cezayı istiyorduk. Ancak sanık 18 yaşından küçük olduğu için verilebilecek ceza 18 ile 24 yıl arasında olacak." Ailenin adalet mücadelesi devam ederken davada kararın önümüzdeki celselerde netleşmesi bekleniyor.