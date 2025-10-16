Öğretmen atamaları 24 Kasım’da

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımladı. Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınav süreci 23 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan kılavuza göre öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17-21 Kasım arasında elektronik ortamda yapacak. Atamalar, 24 Kasım'da gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.