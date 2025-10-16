  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Öğretmen atamaları 24 Kasım'da

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımladı. Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınav süreci 23 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan kılavuza göre öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17-21 Kasım arasında elektronik ortamda yapacak. Atamalar, 24 Kasım'da gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

