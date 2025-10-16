Siber suç operasyonunda 61 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında, 9 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 27'si tutuklanırken, 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

9 İLDE BASKIN DÜZENLENDİ

Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli yapılan operasyonlar sonucunda, hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı. Bunlardan 27'si tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Yerlikaya, "Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.