Acıpayamlı kuaför dünya ikincisi oldu

İNGİLTERE'DE düzenlenen Eurocup Bay Bayan Kuaförleri Dünya Kupasında Türk Milli Takımı 3.'lüğü elde ederken, Denizlili kadın kuaför ise Dünya 2.'si olarak büyük bir başarıya imza attı. Londra'da düzenlenen ve 38 ülkeden 800 yarışmacının katıldığı CMC Uluslararası Yarışmalar Federasyonu Dünya Kupasında Türk Milli Takımı büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Kuaförler ve Berberler Federasyonu'nun milli takımı, yarışma süresince sergilediği performansla takım halinde en yüksek puanı toplayan üçüncü ülke oldu. İtalya ve Almanya'nın ardından gelen Türkiye, kürsüde yer alarak Ay Yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırdı. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde güzellik salonu işleten milli kuaför Nilgün Keser, Dünya 2.'si olarak yakaladığı başarıyla gurur kaynağı oldu.