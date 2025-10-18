BERGAMA sevdalısı Japon profesör, tarihi kenti Japonya'da ve uluslararası her platformda tanıtıyor. Tarihi, kültürü ve tıp biliminin efsanevi ismi Galenos'un mirası ile dünyaya ışık tutan Bergama, bu kez binlerce kilometre öteden gelen bir bilim insanının sevgisiyle gündemde. Japon Profesör Kaori Goto, gönül verdiği Bergama'yı hem kendi ülkesinde hem uluslararası platformlarda tanıtıyor; tarihi kent için müze ve festival hayali kuruyor. Japonya'da farmakoloji ve anatomi alanında uzun yıllar akademisyenlik yapan Prof. Kaori Goto, Galenos'un öğretileri üzerine yaptığı bilimsel araştırmalar sırasında Bergama'ya ilgi duymaya başladı. 2011 yılında ilk kez geldiği kentte, tarihi dokusuna, doğasına ve insanlarına büyük bir sevgiyle bağlandı.

GÖNÜLLÜ TANITIM ELÇİSİ OLDU

Tamamen gönüllü olarak yürüttüğü çalışmalarla Prof. Goto, Türkiye ve Japonya arasında bilim ve dostluk köprüleri kuruyor. Bergama'da "Galenos Müzesi" kurmak ve her yıl düzenlenecek "Papatya Festivali"ni geleneksel hale getirmek için çabalıyor. Üstelik bu etkinlikleri gerçekleştirmek için Japonya'dan birçok bilim insanını da Bergama'ya getirmeyi sürdürüyor. Tüm bu girişimlerinde hiçbir maddi beklentisi olmayan Goto'nun tek hedefi, Bergama, hak ettiği değeri yeniden bulsun ve Galenos'un adı yeniden bilinsin.