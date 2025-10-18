Kadın çiftçiler tütün tarımının geleceği

HER yıl 15 Ekim'de kutlanan Dünya Kadın Çiftçiler Günü, bu yıl da Philip Morris Türkiye'nin İzmir Torbalı'daki üretim tesislerinde kadın tütün çiftçileri, kadın tütün eksperleri, sektör temsilcileri ve kamu yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen özel bir etkinlikle kutlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Uğur Yalçın, Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanı Dr. Ali Peksüslü ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, tütünün yalnızca bir tarım ürünü değil, Türkiye'nin kültürel mirasının ve dış ticaretinin stratejik bir unsuru olduğu vurgulandı. PM Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, etkinlikte yaptığı konuşmada, Tarım Bakanlığı'na ve kadın çiftçilerimize teşekkür ederek şunları söyledi: "Tütün tarımı yoğun emek gerektiren büyük bir değer zinciri. Türkiye bugün dünyanın en büyük oryantal tütün üreticisi ve ihracatçısı konumundaysa, bunda payınız büyük. 2024 yılında 114 ülkeye yapılan toplam 978 milyon dolarlık tütün ve tütün mamulü ihracatı dolayısıyla, ülkemize en fazla döviz kazandıran sektörlerden biri olduk."