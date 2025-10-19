Komşunun ihbarıyla hayatının şokunu yaşadı: Çocuklarının babası kuzeni çıktı

KUZEN BABA ÇIKTI

Bu kararın ardından Hüseyin A.'nın eski eşi Ş.T. bu kez M.K. hakkında 2 çocuk için babalık davası açtı. Dava süreci devam ederken Ş.T., geçen ağustos ayında yaşamını yitirdi. Mahkeme tarafından istenen DNA testinde, M.K.'nin 2 kız çocuğunun yüzde 99,9 oranında biyolojik babası olduğu sonucuna ulaşıldı.

'SONUCU HALA KABULLENMİYOR'

Hüseyin A., 2007'de evlendiği Ş.T. ile 2009'da bir oğulları olduğunu belirterek, "Sonrasında kızlar oldu. Tabii bu kız çocukları benden olmadığı için benim öz kuzenimle yıllarca dostane bir hayat yaşamışlar kendi evimde. Anlaşmalı boşandıktan 3- 4 gün sonra gece bana bir telefon geldi komşumdan, 'Ya sen çocuklarına bir DNA testi yaptır. Yıllardır senin kuzenin sen evde yokken girip çıkıyordu' dedi. Ben gündüz otelde çalışıyordum, akşamları da inşaatlarda çalışıyordum. Yeni ev almıştım onun borcunu ödemek için. Ondan yola çıkarak bir DNA testi sonucu başlattım. Ve her şeyin arkası geldi. Dost hayatı yaşamışlar ve bu dost hayatı birlikteliğinde 2 kız çocuğu dünyaya geliyor. Ama tabii nüfusta benim üstümde. Bunu DNA testi sonucu öğrendiğim için karşı tarafa dava açtım. DNA testi davası açtım. Bu süreç başladı, bitti. Bu çocukların annesi bu yıl 19 Ağustos'ta vefat etti. Bu kadın ölmeden önce babalık davası açıyor karşı tarafa. Şu an o DNA testi de sonuçlandı. Ama bu sonucu hala kabullenmiyor" dedi.