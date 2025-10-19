Komşunun ihbarıyla hayatının şokunu yaşadı: Çocuklarının babası kuzeni çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Hüseyin A., 2007 yılında Ş.T. (35) ile evlendi. Çiftin 2'si kız, 3 çocuğu dünyaya geldi. 2023 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin hayatı, boşanma sonrası gelen bir telefonla değişti. Hüseyin A.'yı arayan komşusu, eşinin kuzeniyle ilişkisi olduğunu, çocuklar için DNA testi yaptırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Hüseyin A., Antalya 13'üncü Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açtı. Mahkeme kararıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan DNA testinde, Hüseyin A.'nın oğlu E.A.'nın (16) yüzde 99,99 olasılıkla biyolojik babası olduğu, kızları H.A. (13) ve E.A. (10) için ise biyolojik babalığın reddedildiği raporlandı. Raporun ardından mahkeme, 2 kız çocuğunun soy bağının reddine karar verdi.