  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Zonguldak'ta 16 yaşındaki çocuk karın ağrısıyla gittiği hastanede ölü doğum yaptı!

Zonguldak'ta 16 yaşındaki çocuk karın ağrısıyla gittiği hastanede ölü doğum yaptı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 16 yaşındaki B.T. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Tedaviye alınan 16 yaşındaki çocuğun doğum sancısı çektiği anlaşıldı. Doğuma alınan B.T.'nin bebeğinin anne karnında öldüğü tespit edildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde B.T. (16) karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum yaptı. B.T. tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Çaycuma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. B.T. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrolde doğum sancısı çektiği anlaşılan kız çocuğu, doğuma alındı. Bebeğin anne karnında öldüğü belirlenirken B.T. tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, B.T.'nin şikayetçi olmadığı, bebeğin babasının tespit edildiği ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA