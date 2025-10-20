Hastanede skandal görüntüler! Engelli hastaya bağırıp hakaret etti: Geberirsin inşallah

Olay, Horasan Devlet Hastanesi'nde 16 Mayıs 2025 günü meydana geldi. İlçede yaşayan KOAH hastası Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı sebebiyle oksijen tedavisi için Horasan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Küçük oğlu ile birlikte acile gelen Cumhur Tunç'un evraklarını dolduran Dr. K.Z.M., önündeki muayene evrakına not alarak "Öksürüğün var mı? Evde makine kullanıyor musun? Göğüs ağrın falan yok değil mi? Şeker hastalığın var mı? Kaç kilosun? İlaç kullanıyor musun? sorularını yöneltti. Doktorun sorularını oğlu yardımıyla cevaplandıran Cumhur Tunç, el işaretiyle oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine doktor K.Z.M., "Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Beni bir dinle. Önce beni dinleyeceksin" deyince Tunç, "Ben KOAH hastasıyım. Bana hava ver" dedi. Bunun üzerine Dr. K.Z.M. bu kez "Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Bu nasıl bir şey. Oyun mu oynuyorum ben burada. Sana bekleyeceksin diyorum. Soru soruyorum sana, ona göre tedavine başlayacağım" diye konuştu.

Cumhur Tunç'un rahatsızlığını ifade ederek 'Bir hava vur' demesi üzerine doktor, "Vurmayacağım. Ben önce soracağım diyorum. Allah Allah, bu nasıl bir yobazlık" diye kızdı. Doktorun sözleri üzerine araya giren hastanın küçük oğlu, hakaret ederek "Sen babamla nasıl konuşuyorsun?" diye tepki gösterdi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle çocuk, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Hastaya bakmayacağını söyleyerek elindeki kağıdı fırlatan K.Z.M., "Nere gidersen git. Soru sormuyorum. Cevap vermiyorsun. Utanmaz. Ahlaksız ya. Oğlu da küfrediyor. Saygısızlara bak ya" dedi.