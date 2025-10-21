  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Antalya'da polis ekiplerini harekete geçiren olay: Otomobilin her yeri kan izleriyle doluydu! Ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti...

Antalya Manavgat'ta bir vatandaşın, polis ekiplerini arayıp ‘otomobilin her tarafında kan var' ihbarı yapmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler gerçeği ortaya çıkardı.

Antalya Manavgat'ta bir vatandaş, beyaz bir araçta kan görünce durumu trafik polislerine bildirdi.

Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında okul çıkışında görevli trafik polisi, söz konusu aracın yanına gelip aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan görünce Trafik Büroyu arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi.

Kısa bir süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, otomobilini yeni aldığını, gelenekler doğrultusunda otomobili için kesilen adağın kanını otomobilinin değişik yerlerine sürdüğünü söyledi.

Kadın sürücünün açıklamasının ardından trafik polisi görev yerine geri döndü.

