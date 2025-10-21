Kayseri'de Müteahhit Mustafa Yerli'ye kanlı pusu kuruldu! Lüks otomobilinde kurşun yağmuruna tutuldu!

Kayseri'de inşaat sektöründe tanınan bir isim olan müteahhit Mustafa Yerli, aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın, Yerli'nin arazi anlaşmazlığı yaşadığı E.T. tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Kanlı pusu sonrası şüpheli E.T. jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kayseri'nin Kocasinan (bazı kaynaklarda Melikgazi olarak geçiyor, ancak genel olarak Akin Mahallesi Kocasinan'a bağlıdır) ilçesine bağlı Akin Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat firması sahibi Mustafa Yerli, lüks otomobiliyle ilerlerken önü, husumetli olduğu iddia edilen E.T. tarafından kesildi. Görgü tanıklarının ve iddiaların odağındaki olayda, ikili arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın hızla büyümesi üzerine, şüpheli E.T. yanında bulundurduğu tabancayı çekerek Mustafa Yerli'nin aracına adeta kurşun yağdırdı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında gerçekleşen saldırı, müteahhit Yerli'nin ölümüne neden oldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, lüks otomobilinde ağır yaralı halde bulunan Mustafa Yerli'nin tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Saldırının ardından kaçan şüpheli E.T.'nin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Yapılan hızlı ve kapsamlı çalışmalar sonucunda, katil zanlısı E.T. kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden müteahhit Mustafa Yerli'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Gözaltına alınan E.T.'nin jandarmadaki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.