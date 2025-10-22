Japon deprem uzmanından Bandırma uyarısı: 400 yıllık birikim var

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen "Japon Deprem Uzmanının Gözüyle Türkiye'nin Depremselliği" konulu konferansın ardından açıklamalarda bulunan Moriwaki, Marmara Bölgesi'ndeki muhtemel depremlere karşı uyarılar yaptı. Moriwaki, "2020'de Elazığ'dan sonra Manisa, Muğla, İzmir depremi oldu. İzmir fay hattı daha kırılmadı. O bölgede, ince ve kısa ama çok fay hattı olduğu için sık sık küçük depremler olabilir" dedi. Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale, Balıkesir ve Ayvalık yönüne uzanan bir fay hattı var. O tarafta özellikle Bandırma'da 350-400 senedir deprem olmadı. Biriktirdiği nokta var. Onun için Bandırma'da dikkatli olmak lazım" dedi.

HAZIRLIK ÖNEM TAŞIYOR

Moriwaki, "Her insan depreme karşı hazırlıklı olmalı. Türkiye, Japonya ve Endonezya'da 'deprem geliyor' diye beklemek gerekir. Ona göre hazırlıklı olmak lazım. Herkesin bir acil durum çantasında su, düdük, çikolata ve tuz gibi temel ihtiyaçlar bulundurması gerekir" şeklinde konuştu.

32 BİN DENEY

İzmir'de 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan deprem araştırmaları, çok yönlü olarak sürüyor. Bornova'nın zemin yapısını belirlemek için 7 bin hektarlık alanda tamamlanan proje kapsamında alınan numuneler, Egeşehir Laboratuvarı'nda incelendi. Yaklaşık 3 yıl boyunca 32 bin deney gerçekleştirildi. Mikrobölgeleme için ilçede toplam 1375 sondaj kuyusu açıldığını vurgulayan Teknik Şef Gökçe Nazlı Kalbaz, "Numuneler üzerinde deney yapmaya başlayacağız" dedi.