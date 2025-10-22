  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Konya'da çatı katındaki yangında yanmış kadın cesedi bulundu

Konya’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangında yanmış kadın cesedine rastlanıldı. Ölen kişinin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Olay, Karatay ilçesine bağlı Şems Tebrizi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın olduğu yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede alevlere müdahale edip yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak içeride yapılan incelemelerde yanmış kadın cesedine rastlandı.

Yapılan araştırmalarda kadının başka bir yerden buraya gelmiş olabileceği değerlendirildi. Olay yeri incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

