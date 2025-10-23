Hasret’in annesi haykırdı: Adalet istiyorum

Zonguldak'ta 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cesedinin bulunmasının ardından gözler, Aydın'da açık cezaevinde tutuklu bulunan Deniz Boyacı'ya çevrildi. İddialara göre, cezaevinden izinli çıkan Deniz Boyacı, genç kızla bağlantılı olarak gündeme gelirken, olayın ardından firar etti. Hasret'in ailesi, kızlarının ölümünden Deniz Boyacı'yı sorumlu tutuyor. Acılı anne Armağan Akkuzu, "Kızımın katili elini kolunu sallayarak gezmesin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

PROGRAMA KATILDI

Aydın'ın Efeler ilçesindeki açık cezaevinde tutuklu bulunan Deniz Boyacı, geçtiğimiz haftalarda kanunen verilen 11 günlük izin kapsamında dışarı çıktı. Süre bitiminde cezaevine dönerek teslim oldu. Ancak Zonguldak'ta Hasret Akkuzu'nun cesedinin bulunmasının ardından, Deniz firar etti. Olay, televizyon programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e de konu oldu. Canlı yayına bağlanan Hasret Akkuzu'nun ailesi, kızlarının ölümünden cezaevinden izinli çıkan Deniz Boyacı'yı sorumlu tuttu. Gözyaşlarına içinde konuşan acılı anne Armağan, "Başta normaldi ama sonradan Deniz kızımı takıntı haline getirdi. Sürekli arıyor, nereye gitse peşinden gidiyordu. Kızım artık tedirgin olmaya başlamıştı. Bana, 'Anne ben korkuyorum, bu adam bana zarar verecek gibi hissediyorum' dedi. Ben de gidip şikayet ettim. Ama kızım 'Anne ne olur büyütmeyelim, başımıza iş açılmasın' diyordu. Son günlerde çok gergindi. Sonra bir gün kayboldu. O günden beri ne sesini duydum ne yüzünü gördüm. Benim güzel kızım, hayatının baharında toprağa girdi. Ben adalet istiyorum. Kızımın katili elini kolunu sallayarak gezmesin istiyorum" diye konuştu.

FİRARI İLE ŞÜPHELER ARTTI

Hasret Akkuzu'nun cesedinin bulunmasından hemen sonra Deniz Boyacı'nın firar etmesi şüpheleri arttırdı. Deniz Boyacı'nın izinli olduğu tarihlerle Hasret'in kaybolduğu günler örtüşüyor. Ayrıca, genç kızın o dönemde Boyacı tarafından bir ticari taksiye bindirildiğine dair güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu öğrenildi. Zonguldak ve Aydın'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, firari tutuklu Deniz Boyacı'yı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Ekiplerin iki ilde koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Korkunç olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.