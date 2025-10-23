  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Korku evindeki dehşette yeni gelişme! Çalışanın pes dedirten ifadesi ortaya çıktı: 'Konsepti anlattım kabul ettiler”

İstanbul Taksim’de 19 Ekim günü saat 23.30 sıralarında 24 yaşındaki Melike G. ve 6 arkadaşı eğlenceli vakit geçirmek amacıyla korku evine gitti. Ancak arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi. Çalışanlar da iddiaya göre gelen gruba, kendilerine temas edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 7 arkadaştan 6’sı korku odalarına girerek vakit geçirmeye başladı. Seansta darp edildiğini iddia eden Melike G. Polise gidip şikayetçi oldu. İş yeri çalışanı Baran T. Gözaltına alındı. Şüpheli beyanında; “Konsepti anlattım kabul ettiler. Sonra gidip şikayetçi olmuşlar bende anlam veremedim” dediği öne sürüldü.

YUNUS EMRE KAVAK

Arkadaş grubundan Melike G.'nin odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı.



Seansın ardından işletmeden çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı. Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını ifade eden Melike G. işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu.



Melike G.'nin ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, korku evindeki çalışan Baran T.'yi gözaltına aldı.



İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen Baran T. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı.İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.



KONSEPTİ ANLATTIM KABUL ETTİLER

