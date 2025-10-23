Korku evindeki dehşette yeni gelişme! Çalışanın pes dedirten ifadesi ortaya çıktı: 'Konsepti anlattım kabul ettiler”

Arkadaş grubundan Melike G.'nin odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı.