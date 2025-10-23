Sultangazi'de cani koca eski eşinin yaşadığı binayı ateşe verdi! ‘İnsanlar çıkamasın diye…’

BU İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Eski eş Nevin Demir'in abisi Kemal Demir, "Sürekli tehditler ediyordu. Bugün de tehdit etti evinizi yakacağım, arabanızı yakacağım, iş yerinizi basacağım diye. İkinci kez kundaklama yapıyor. Bu şahıs eski eniştemiz, kız kardeşimle evliydi. Mahkeme kararıyla boşandılar. Karşılıklı bir sıkıntı olmadan boşandılar, kardeşim çocuklarını aldı herhangi bir nafaka istemedi. Çocukları ve kendisi de devlet güvencesi altında. Kardeşimden boşandıktan sonra çocuklara şiddet, hakaret uyguladığından devlet göstermiyor. Bundan sonra bize döndü siz yaptınız diye." dedi.