Arkeologların muhteşem keşfi! Gümüşhane'de bulundu

Kazı Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur, Nekropol alanındaki kazılar sırasında Mısır Tanrıçası İsis'in 20 santimetrelik bronz büstünün bulunduğu söyledi.



Kazı sırasında sürpriz ve çok önemli bir buluntu ile karşılaştıklarını belirten Çakmur, "Mısır Tanrıçası İsis'in heykeli, kaidesinden kopmuş olarak bulundu. Lejyonların Mitra inancı ile 12 tanrıya olan inancını biliyoruz. Aynı zamanda doğu kültürlerinde bir tanrıçaya olan inançlarını belirtmesi açısından, oldukça önemli bir buluntu olarak karşımıza çıktı." dedi.