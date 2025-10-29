“Siz bizi diri diri yaktınız!” ‘Son sözüm’ diyerek isyan etti: “Ben her sabah kahvemi mezarlıkta içiyorum”

Yangında eşi Kübra ve 9 yaşındaki kızı Alya'yı kaybeden Hilmi Altın, "Ben her sabah kahvemi mezarlıkta içiyorum. Bu acıyı hiçbir psikolog taşıyamıyor. Bu yaşadıklarımız taşınacak bir yük değil.

Ağırlığı git gide artıyor. O gece biz dumanların içinde boğulurken kimse bize el uzatmadı. Siz bizi diri diri yaktınız. Size de son bir sözüm var, artık itiraf edin" dedi.