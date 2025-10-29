  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam “Siz bizi diri diri yaktınız!” ‘Son sözüm’ diyerek isyan etti: “Ben her sabah kahvemi mezarlıkta içiyorum”

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü celsesinin 2'nci oturumunda da esasa ilişkin tarafların beyanları alındı.

Yangında eşi Kübra ve 9 yaşındaki kızı Alya'yı kaybeden Hilmi Altın, "Ben her sabah kahvemi mezarlıkta içiyorum. Bu acıyı hiçbir psikolog taşıyamıyor. Bu yaşadıklarımız taşınacak bir yük değil.

Ağırlığı git gide artıyor. O gece biz dumanların içinde boğulurken kimse bize el uzatmadı. Siz bizi diri diri yaktınız. Size de son bir sözüm var, artık itiraf edin" dedi.

