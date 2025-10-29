Nefesler tutuldu, ezberler bozulacak! 'Kuruluş Orhan' bu akşam atv'de

Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten, Türkiye'yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde merakla beklendiğini kanıtlayan 'Kuruluş Orhan', izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeye davet ediyor.
TÜRKİYE İLE BİRLİKTE 36 ÜLKEDE AYNI ANDA YAYINLANACAK
'Kuruluş Orhan' dizisi tanıtımlarının gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye'den Brezilya'ya, Suudi Arabistan'dan Fas, Cezayir ve Tunus'a, Rusya'dan, İspanya'ya kadar birçok ülkede sosyal medya gündemine girerek global çapta büyük ses getirdi. 'Kuruluş Orhan' dizisi ülkemizle birlikte hem Ortadoğu hem de Rusya Federasyonu ile birlikte eski Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi olan 36 ülkede eş zamanlı yayınlanacak.
32 OYUNCU, 50 KİŞİLİK KOREOGRAFİ EKİBİ VE 10 BİN YARDIMCI OYUNCU
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen'in yanı sıra Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan,Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor. 32 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 50 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 10 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı.
GÖRKEMLİ VE MÜTHİŞ BİR DÜNYA İNŞA EDİLDİ
Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 5000 m2 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı. Yine plato içerisinde 100 m uzunluğunda 12 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 10 bin m2 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi. 50 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 20 bin m2 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.
50 FARKLI TEMADA BESTE
Kuruluş serisi müzikleri dışında Müzisyen Zeynep Alasya tarafından 50 farklı temada 'Kuruluş Orhan' için beste yapıldı. Besteler farklı orkestralar tarafından çalındı.
GÖRSEL EFEKTLER 9 AYRI ÜLKEDE YAPILDI
Kuruluş Orhan Dizisi CGI, efekler, görüntüler ve animasyonları aralarında ABD,İngiltere, Kanada, Hindistan, Güney Kore ve Pakistan'ın bulunduğu 9 ülkede hazırlandı.
120 ADET KOSTÜM VE ÖZEL TASARIM BAŞLIKLAR
Yine Kostüm Tasarımcısı Serdar Başbuğ tarafından 120 adet ana cast oyuncular için döneme ait kostümler üretilirken 1000 adet de halk, asker vb kostüm üretildi. Başlık ve Şapka Tasarımcısı Mücella Mert tarafından ana cast oyuncuları için özel başlıklar üretildi.
HAZIRLIK EĞİTİMİ
Dizinin oyuncularına akademisyenler-uzmanlar tarafından hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara bir ay boyunca teorik dersler verirken yine oyuncular uzmanlardan kurulu Bozdağ Film Koreografi Ekibinden aksiyon, at binme, ok ve kılıç eğitimleri aldı. Binicilik eğitimleri Bozdağ Film tesislerinde özel olarak yetiştirilmiş atlarla verildi.
ATÖLYELER FABRİKA GİBİ ÇALIŞTI
Dizinin çekimlerinde kullanılmak üzere Bozdağ Film Platosu'nda yer alan atölyelerde döneme ait binlerce aksesuar, eşya, kılıç, mızrak, kalkan ve obje üretildi.
KURULUŞ ORHAN KÜNYE
Yapım: Bozdağ Film
Yapımcı: Mehmet Bozdağ
Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ
Yönetmen: Bülent İşbilen
Senaryo : Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Haluk Özenç, Betül Özenç, Rabia Balcı
Oyuncular: Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet ( Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah) Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen ( Tekfur Saroz ), Çağrı Şensoy(Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Faruk Aran(Alaeddin), Belgin Şimşek(Gonca), Can Atak(Kara Halil), Sevinç Kıranlı(Didar), Tevfik Erman Kutlu(Avcı Bey), Numan Çakır(Abdullah Bey),Özcan Varaylı(Sungur Bey), Onur Bay(Yiğit), İpek Arkan (Hafsa), Sena Mercan(Halime), Dinç Daymen(Dursun), Atakan Yarımdünya(Dumrul), İbrahim Cem Tek(Balaban), Tezhan Tezcan(Temirboğa
Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!