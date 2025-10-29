Nefesler tutuldu, ezberler bozulacak! 'Kuruluş Orhan' bu akşam atv'de

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 5000 m2 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı. Yine plato içerisinde 100 m uzunluğunda 12 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 10 bin m2 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi. 50 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 20 bin m2 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

Kuruluş serisi müzikleri dışında Müzisyen Zeynep Alasya tarafından 50 farklı temada 'Kuruluş Orhan' için beste yapıldı. Besteler farklı orkestralar tarafından çalındı.

120 ADET KOSTÜM VE ÖZEL TASARIM BAŞLIKLAR

Yine Kostüm Tasarımcısı Serdar Başbuğ tarafından 120 adet ana cast oyuncular için döneme ait kostümler üretilirken 1000 adet de halk, asker vb kostüm üretildi. Başlık ve Şapka Tasarımcısı Mücella Mert tarafından ana cast oyuncuları için özel başlıklar üretildi.

HAZIRLIK EĞİTİMİ

Dizinin oyuncularına akademisyenler-uzmanlar tarafından hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara bir ay boyunca teorik dersler verirken yine oyuncular uzmanlardan kurulu Bozdağ Film Koreografi Ekibinden aksiyon, at binme, ok ve kılıç eğitimleri aldı. Binicilik eğitimleri Bozdağ Film tesislerinde özel olarak yetiştirilmiş atlarla verildi.