SON DAKİKA: Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var: Olay yerinden ilk görüntüler...

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Çöken binanın enkazında 7 kişi olduğu tahmin ediliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, '7 kişilik iki aile yaşadığı bilgisi var. Sağlık durumları ile alakalı bilgi yok. Hepsi binada mı net değil. Tüm ekipler acil müdahale işlemlerini başlatmış durumdalar. Binanın ne zaman yapıldığı konusunda net bilgi ulaşmadı' dedi.

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Enkaz altında 7 kişinin olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 6 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olayla ilgili bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "7 kişilik iki aile yaşadığı bilgisi var. Sağlık durumları ile alakalı bilgi yok. Hepsi binada mı net değil. Tüm ekipler acil müdahale işlemlerini başlatmış durumdalar. Binanın ne zaman yapıldığı konusunda net bilgi ulaşmadı" dedi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalan kişilere henüz ulaşılamadı

