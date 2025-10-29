Telefon dolandırıcıları iş başında! 500 gram altın ve 1 milyon lirayı böyle çalmışlar

2 KİŞİ BURSA VE SAMSUN'DA YAKALANDI Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından taksi ile gittiği Antalya'da Muratpaşa ilçesinde bir otelde kaldığını, Antalya'dan ayrıldıklarında ise Bursa'ya gittikleri ve hala Bursa Nilüfer ilçesinde bir otelde olduklarını belirleyerek Bursa Emniyeti ile irtibata geçti. Otele baskın yapan polis ekipleri dolandırıcılardan bir tanesini dolandırdıkları altınlarla ele geçirirken, Tiflis'e kaçmakta olan diğer dolandırıcı ise Samsun'da otobüste ele yakalandı. Ele geçirilen 23 altın bilezik ve diğer altınlar Selçuk S.'ye teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken paralara ulaşılamadı.

BİRBİRLERİNİ DE DOLANDIRMIŞLAR! Öte yandan dolandırıcıların birbirlerini de dolandırdıkları da ortaya çıktı. Altınları Antalya'dan Selçuk S.'den teslim alan şahsın telefonda kendisini baş komiser olarak tanıtan dolandırıcıya altınları vermediği, birlikte olduğu arkadaşı aracılığıyla altınları Niğde'de ki anneannesine götürmesini istediği öğrenildi. Altınların kendisine getirilmemesinden şüphelenen dolandırıcının ise şahsın Niğde'de bulunan anneannesini telefonla arayarak "Oğulunuz büyük bir suç işledi. Büyük bir ceza alacak almaması için ne kadar altınınız varsa teslim etmeniz gerekiyor" yalanıyla arkadaşının anneannesini dolandırmaya kalktığı, yaşlı kadının ise polise giderek olayı anlattığı öğrenildi.

TAKSİCİLER OLAYI ANLATTI

Dolandırılan öğretmeni Taşağıl'a altınları almak üzere götüren taksi durağında çalışan Emekli Polis Memuru Ahmet Seda Alcan, taksi durağına gelen telefonla müşteriyi alarak yola çıktığını belirterek, "Taşağıl'a gitmek istediğini söyledi. Yol boyunca aramızda her hangi bir diyalog olmadı. Tedirgin olduğunu hissediyordum, ancak kendisi konuşmadığı için konuşmadık. 10-15 dakika beklememi istedi. Telefonla birisini arayıp evin anahtarını getirdikten sonra eve girip çıktı. Aldığım yere yolcuyu tekrar bıraktım. Kısa bir süre sonra durağa tekrar bir telefon geldi. Sıra aynı araçta olduğu için araç sahibi arkadaş yolcuyu almaya gitti" dedi.

"ÇOK STRESLİYDİ, SİM KARTI DEĞİŞTİRDİ"

Dolandırıcı olduğu belirlenen genci Antalya'ya götüren taksi sahibi Birol Özer ise "Araca bindikten sonra Antalya'ya gitmek istediğini ne kadar tutacağını sordu. Telefonla birisiyle irtibat kurduktan sonra ücreti hemen gönderdiler. Hal ve hareketleri biraz şüpheliydi. Yolculuk sırasında stresli olduğunu fark ettim. Sürekli telefon konuşmaları ve mesajlaşmalar yapıyordu. Araçta sigara içip içemeyeciğini sordu. Öne gelmesini istedim. Çok stresliydi, sim kart değişikliği falan yaptı. Şüpheli hareketleri vardı. Döşemealtı'nda söylediği adrese varmadan bekleyenler olduğunu söyleyerek ışıklarda indi. Durağa geri dönerken arkadaşlara durumu anlattım. Durumu konuştuğumuzda iki kişinin de elinde siyah poşet olmasından dolayı polise haber verdik. Gelen ekibe araç içi kamera görüntüsünü verdik" ifadelerini kullanarak ekiplere teşekkür etti.