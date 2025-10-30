Gebze'de yıkılan binanın enkazından bir tek o sağ kurtulmuştu: Dilara'dan kahreden soru geldi!

EMİR'E ARKADAŞLARINDAN AĞLATAN VEDA

Cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Muhammet Emir Bilir'in sınıf arkadaşları, minik arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Emir'in tabutu başında saf tutan çocuklar, cenaze namazını kılıp dualar etti. Öğretmenlerinin eşliğinde camiye gelen öğrencilerin gözyaşları, törende yürekleri dağladı.

DİLARA'DAN KAHREDEN SORU: SÜREKLİ...

Enkazda hayatını kaybeden baba Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, büyük bir acı yaşadıklarını, bu süreçte devletin tüm teşkilatlarıyla kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Binayla alakalı yeğeninin kendisine daha önce herhangi bir bilgi aktarmadığını anlatan Memoğlu, şöyle devam etti:

"Yeğenim bir süre önce buradaki binaya taşındı. Taşındığından bile haberimiz yok. Hiç evine gelemedim. Bu bölgede olduğunu biliyordum. Binanın yıkıldığını duyduğumda yeğenimin binası olduğunu bilmiyordum. Sadece 'Yardımım olur mu?' diye geldim."