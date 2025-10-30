Kocaeli'de 7 katlı bina çökmüştü! Acı haber geldi:1'i sağ kurtarıldı ama... Anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti

"ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ TAMAMLANDI"



Gün boyu olay yerindeki çalışmaları takip eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cenazeleri de çıkarıldı." dedi.



Önce babanın ardından da annenin cenazelerine ulaşıldığını aktaran Aktaş, "Bu şekilde 5 kişilik ailemizin maalesef 4 ferdi vefat etmiş oldu. Sadece Dilara kızımız, evin 18 yaşındaki büyük kızı sağ olarak çıkarıldı ama ailenin diğer üyeleri, anne baba ve 2 çocuk maalesef vefat etmiş oldu. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyoruz." diye konuştu.



Aktaş, hastanede ziyaret ettikleri Dilara Bilir'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.



Yaklaşık 19 saat süren arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Aktaş, "628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel canhıraş şekilde görev yaptı ve zamanla yarıştılar. 161 kurtarma aracı, 6 köpek, 10 sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Çok profesyonel ve yoğun çalışma gerçekleştirildi. Bu saat itibariyle arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı." ifadelerini kullandı.