6 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Sinop merkezli 6 ildeki operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 sayılı futbol ve diğer bahis müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 524.5 milyon liralık hesap hareketi bulunan 32 şüpheliyi yakaladıklarını ve 30 kişinin tutuklandığını belirtti.