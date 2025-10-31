Antalya’da çöp döken belediyelere dev ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, toprak alana ve Alakır Çayı yakınlarına atık döktüğü tespit edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Finike Belediyesi'ne toplam 3.7 milyon lira para cezası kesti. Ekipler, Turunçova Mahallesi'nde bulunan toprak alana yol süpürme kamyonunun atıklarını döktüğü tespit edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 869 bin 726 lira ceza uyguladı. Finike ilçesinde ise, belediyeye ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığı tespit edildi ve 1 milyon 869 bin 726 lira idari ceza uygulandı.