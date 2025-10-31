Aşk ve Gözyaşı’nda trajediler gün yüzüne çıkıyor

BARIŞ Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat verdiği yapım Aşk ve Gözyaşı, duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunuyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Meyra'nın hastalığı ağırlaşır; ikili, ölümle yaşam arasındaki çizgide birbirlerine yeniden tutunmaya çalışır. Tam her şey düzeliyor derken Ercan'ın ölümüyle Selim, kendini cinayet şüphelisi olarak hapiste bulur.

GEÇMİŞİN İZLERİ KALBİNDE

MEYRA ise Almanya'ya götürülürken ikisini ayıran kader bir kez daha devreye girer. Aradan 10 ay geçmiştir. Selim artık güçlü, soğukkanlı bir avukat olarak yeni hayatına adım atmıştır ama geçmişin izleri hala kalbindedir; özellikle Meyra'ya duyduğu kırgınlık ve bitmeyen aşk.