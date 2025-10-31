Önüne 'Yiğit gelecek... O şehrimizin adının değiştirilmesi için binlerce imza topladı!

Giresun'da ilin adının değiştirilmesi ve İstiklal Madalyası ile onurlandırılması için başlatılan kampanya kısa sürede büyük destek gördü. Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, yürütülen imza kampanyasında şimdiye kadar 68 bin 500 imzaya ulaşıldığını açıkladı.
Kara, "Milli değerlere olan hassasiyetle bu süreci başlattık. İstiklal mücadelesinin her alanında büyük kahramanlıklar gösteren ecdadımızın hatıralarının yaşatılması ve hak ettikleri İstiklal Madalyaları'nın verilmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun bir kampanya yürüttük. Vatandaşlarımızdan, belediyelerden ve siyasi partilerden büyük destek aldık." dedi.
"GİRESUN'DA İLK KEZ BİR MESELE ÜZERİNDE TAM MUTABAKAT SAĞLADIK"
Kampanyaya geniş bir katılım sağlandığını belirten Kara, "Sivil toplum kuruluşlarını, belediye başkanlarını, DEM Parti hariç tüm siyasi partilerin il başkanlarını ve milletvekillerini ziyaret ettik."
GİRESUN'UN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?
"Cumhuriyetin ilanından bu yana Giresun'da ilk kez bir mesele üzerinde tam bir mutabakat sağlandı." ifadelerini kullandı.
"68 BİN 500 İMZAYA ULAŞTIK"
Kampanyanın son durumuna ilişkin bilgi veren Kara, sürecin Türkiye geneline ve yurt dışına yayıldığını vurguladı:
"Afyon'daki şehitler töreninin ardından Giresun'da başlattığımız kampanyayı Türkiye geneline ve yurt dışına yaydık. ABD ve Avrupa'daki Giresunlulara da ulaştık. Şu anda web sitesinden başlatılan 'Yiğit Giresun' kampanyasında yaklaşık 68 bin 500 imzaya ulaştık. Ayrıca elimizde 45 bin civarında ıslak imza var. Hedefimiz yılbaşına kadar 200 bin imzayı geçmek ve güçlü bir şekilde Meclis'e gitmek." dedi.
GİRESUN İSMİ NEREDEN GELİYOR?
Giresun isminin kökenine dair üç farklı rivayet bulunuyor. Bunlardan ilki, kentin adının "Kerasus" kelimesinden geldiği yönünde. Bu rivayete göre Giresun, adını bölgede bol miktarda yetişen kirazdan alıyor. İkinci rivayete göre ise şehir, denize doğru uzanan bir yarımadanın üzerine kurulu.Bu yarımadanın şekli boynuza benzediği için, Yunancada "boynuz" anlamına gelen "Keras" kelimesinden türediği düşünülüyor. Üçüncü rivayet ise Giresun isminin, Spartaküs isyanını bastıran ünlü Romalı General Kerasus'a atfen verildiğini öne sürüyor.