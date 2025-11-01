Grand Otel davasında karar çıktı: Sanıklara ceza yağmuru! Aileler konuştu: 'Hakim yalanlara kanmadı'

CEZALARI İSTENMİŞTİ Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, otel sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında, 34 çocuğun ölümünden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların cezalarında indirim uygulanmadı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Bu şahıslar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Öte yandan mütalaada ise otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istenmişti.





AİLELER KONUŞTU



'HAKİM, YALANLARA KANMADI'

YANGINDA kardeşi Kıvanç ve eşi Burcu ile yeğenleri Kerem ve Pelin Güngör'ü kaybeden Gözlem Güngör ise "Çok uğraştık. Hakim çok adil, çok teşekkür ediyoruz. İçerideki masallara kanmadı. Bolu halkı da bizi yalnız bırakmadılar. Bu acımızın içinde mutlu olmak inanılmaz bir şey" diye konuştu.



'BU ÖRNEK OLACAK'

GÜNGÖR ailesinden Şaban Filiz de dört evlatlarını toprağa verdiklerini söyleyerek, "Biz dört tane evladımızı toprağa verdik. Bu çok yıkıcı bir şey. Şimdi bundan sonra bizim için yaşam çok zor ama; bu adaletli bir yargılama gerçekten bizi çok sevindirdi. Başkan bizleri hep anlayışla karşıladı. Bu örnek bir karar olacak inşallah" dedi.



'EMSAL BİR KARAR'

YANGINDA oğlu Ömür Kotan'ı kaybeden Zeynep Kotan, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, "Kararın ayrıntılarını tabii ki öğreneceğiz ama şu anda verilen karar emsal bir karar niteliğinde. Devamı gelecek bunun diye düşünüyorum. Hep bir arada mücadelemize de devam edeceğiz" dedi. Yangında 4 yakınını kaybeden Sıdıka Ersin Doğan ise kararın bir başlangıç olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Biz bu kötü olay sayesinde maalesef çok güzel büyük bir aile olduk. Haklı, adil yerinde bir karar alındı."