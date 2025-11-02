Kartal’da çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi!

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Kartal'da 17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluşması üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edilip mühürlendi. Öte yandan ekipler, sokağa şerit çekerek kullanıma kapattı.

DHA

Olay, Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları tahliye etti.

Yapılan incelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa şerit çekerek kullanıma kapattı

