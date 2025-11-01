Resim öğretmeni Onur Doker'in şüpheli ölümü! Meğer 6-7 gün önce...

Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine, olay yeri inceleme, cinayet büro amirliği ve suç ve araştırma ekipleri dairede detaylı incelemelerde bulundu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Onur Doker'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin yapılan otopsi sonucu netleşmesi bekleniyor.

"MAHVOLDUM, ONUR'UM GİTTİ!" ACILI ANNENİN FERYADI

Resim öğretmeni olan ve Kayseri'ye ataması yapılmasına rağmen görevine gitmediği öğrenilen Onur Doker'in vefat haberi, annesini yıktı. Ekiplerin çalışmasını dışarıdan izleyen anne Fatma Bektaş, telefonla konuştuğu yakınlarına "Onur 6-7 gün önce ölmüş. Ben polisi gönderirdim. Neden beni göndermediniz, beni yaktınız. Ocağım yandı. Mahvoldum. Onur'um gitti. Oğlum gitti" diyerek gözyaşları içinde feryat etti. Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.