Söz konusu yemek olunca akan sular duruyor! Bu 3 burç yemek dışında hiçbir şey düşünmüyor…

Bu kişiler için bir fiziksel ihtiyaçtan fazlası, adeta bir tutku olarak görülüyor. Onlar için yemek yemek duygusal bir deneyim, keyifli bir yolculuk olmasıyla vazgeçilmez oluyor. İşte yemek yemekle doğuştan gelen bir duygusal bağ kuran, adeta bunun için yaşayan o üç burç…

BOĞA BURCU

Zodyak'ın gurme ruhlu burcu olarak bilinen Boğa, astrolojide konu yemek olunca akıllara ilk gelen burçlardan biri olmasıyla öne çıkıyor.

Onlar için yemek sofralarında yapılan keyif, bir başka yerde aransa da bulunmaz ve hayatlarının en büyük eğlencesi olarak görülür.

Sadece lezzet değil, sunum, ortam, hatta müzik bile onlar için oldukça önemlidir.

Yemek yemeyi sevdikleri kadar yemek yapma kısmında da yetenekli olan Boğalar, yaptıkları yemeğin kokusuyla bile mest olurlar.

YENGEÇ BURCU

Yemeklerle duygusal bir bağ kuran Yengeç burçları için yemek sadece yemek için değil, aynı zamanda bir sevginin dili, bir şefkatin göstergesi olarak görülür.

Özellikle konu sevdikleri insanlara yemek yapmak olunca bu durumdan daha çok zevk alırlar ve karşısındaki kişiye yemek yedirmeden doymazlar.

Aynı zamanda çocukluklarından gelen tatları unutmayan Yengeçler için anne yemeği kokusu ve tadı onların ruhunu besler.

Stresli oldukları anlarda yemek yaparak kendilerini rahatlatan Yengeçler, canları sıkkın olduğunda tatlı tarifiyle mutfağa adım atarlar.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları zarafetleriyle tanınıyor olsalar da yemek konusunda oldukça seçicidirler.

Onlar için yemek sadece lezzetli değil aynı zamanda estetik de olmalıdır. Güzel sunumlar, renkli tabaklar, farklı mutfak kültürleri onların ilgi alanına girer.

Sosyalleşmeyi seven Teraziler için yemek yemek aynı zamanda bir buluşma, paylaşma vesilesidir. Yeni tatlar denemek, şık restoranlar keşfetmek onların hobileri arasında yer alır.

Hem damak hem de göz zevkine hitap eden yemekler, Teraziler için vazgeçilmezdir.