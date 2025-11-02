Baba-kız orman meyvelerini dünyaya taşıdılar

İKİ FARKLI HİBE ALDILAR

BUGÜN zeytin, incir, kiraz, böğürtlen, kayısı ve şeftali gibi türlerden oluşan yaklaşık 300 bin ağacı kapsayan 3 bin 500 dönümlük arazide üretim yapan baba ve kızı, ürünü işlemek için de Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları iki farklı hibeyle tesis kurdu. Dilruba ve babası ürünlerini "dbfruits" markasıyla 20 ülkeye ihraç ediyor. Dilruba Ağaçcıoğlu, "Aşama aşama gelişerek devam ediyoruz. Tarımla, toprakla uğraşıyor olmak çok güzel bir duygu. Bu bahçe bizim için yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda köklerimizden gelen gelenek ile geleceğe bir vizyon" dedi.