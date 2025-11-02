Baba-kız orman meyvelerini dünyaya taşıdılar

ANTALYA'DA yaşayan 55 yaşındaki Bülent ve 29 yaşındaki kızı Dilruba Ağaçcıoğlu, 10 yıl önce memleketleri Aydın'a dönüp tarımla uğraşmaya karar verdi. Köşk ilçesinde 1600 rakımlı dağda ağaç olmadığı için "Kuru Ova" diye anılan bölgede arazi satın alan Ağaçcıoğlu ailesi, buraya kestane ağacı dikerek işe koyuldu. İlk olarak 1700 kestane ağacıyla üretime başlayan baba ve kızı, zamanla farklı meyve türlerine yönelerek üretim alanını genişletti.
İKİ FARKLI HİBE ALDILAR
BUGÜN zeytin, incir, kiraz, böğürtlen, kayısı ve şeftali gibi türlerden oluşan yaklaşık 300 bin ağacı kapsayan 3 bin 500 dönümlük arazide üretim yapan baba ve kızı, ürünü işlemek için de Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları iki farklı hibeyle tesis kurdu. Dilruba ve babası ürünlerini "dbfruits" markasıyla 20 ülkeye ihraç ediyor. Dilruba Ağaçcıoğlu, "Aşama aşama gelişerek devam ediyoruz. Tarımla, toprakla uğraşıyor olmak çok güzel bir duygu. Bu bahçe bizim için yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda köklerimizden gelen gelenek ile geleceğe bir vizyon" dedi.
'BU YOLDA BERABER YÜRÜYORUZ'
"Çok fazla ülkeye ihracat yapıyoruz" diyen Bülent Ağaçcıoğlu, "Almanya'dan tutun Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Malezya, Rusya, Ukrayna, Birleşik Krallık gibi birçok ülkeye ürün gönderiyoruz. Aslında ilk fidanları dikerken kestaneyle ilgili 'ben göremem' şeklindeydi. Lakin bugün görüyor olmanın mutluluğuyla ve hedefte hızlı adımlarla ilerliyor olmanın gururuyla kızımla beraber yürüyoruz" dedi. Ağaçcıoğlu, böylesi yatırımlarda devlet desteğinin oldukça önemli olduğunu da sözlerine ekledi.