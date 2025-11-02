Bolu'da akılalmaz olay! Canavar baba cezaevi görüşüne gelen 4 yaşındaki kızını dövdü

Olay, Kuruçay mevkiinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Hakan K. ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi ve 4 yaşındaki kızı açık görüş ziyaretinde bir araya geldi. Ziyaret sırasında eşiyle tartışmaya başlayan Hakan K. sinirlenerek 4 yaşındaki kızına saldırdı.