Kahverengi kokarca alarmı! Karadeniz'den sonra Ege'de de görüldü

Türkiye'de tarımı tehdit eden Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda kahverengi kokarcanın özellikle fındık, hurma ve mısır başta olmak üzere 300'den fazla bitki türüne ciddi zarar verdiğini aktardı.
Aydın, Sakarya, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi illerde vakalar artarken, istilanın artık bölgesel olmaktan çıkıp ulusal boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.
Kahverengi kokarca, 2017 yılından itibaren Türkiye'de görülmeye başladı. İlk olarak Gürcistan sınırından Karadeniz'e yayılan tür, son yıllarda Marmara ve Ege bölgelerinde de tespit edildi. Uzmanlar, iklim değişikliği ve artan sıcaklıkların bu türün yaşam alanını genişlettiğine dikkat çekiyor.
En çok zarar gören ürünler ise şu şekilde:
Sert kabuklular: Fındık ve ceviz
Yumuşak meyveler: Elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgiller
Sebzeler: Mısır, domates, biber, fasulye
EVLERDE DE GÖRÜLÜYOR
Kahverengi Kokarca yalnızca tarım alanlarında değil, şehirlerdeki evlerde de görülmeye başladı. Soğuk havalarda ısınmak için kapı aralıklarına, pencere kenarlarına ve çatlaklara sığınan bu böcekler, ezildiklerinde yoğun bir koku yayıyor. Uzmanlar, bu böceklerin ezilmemesi gerektiğini belirterek, sabunlu su dolu kaplarda imha edilmesi ya da Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi çağrısında bulunuyor.
ULUSAL MÜCADELE BAŞLATILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Kahverengi Kokarca'nın yayılım haritası oluşturuluyor. Uzman ekipler, istilanın yoğunlaştığı bölgelerde ilaçlama programlarıyla birlikte biyolojik mücadeleyi de genişletiyor. Yetkililer, üreticileri bahçelerini düzenli kontrol etmeye ve şüpheli durumlarda en yakın Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi vermeye davet ediyor. Türkiye genelinde yürütülen bu mücadeleyle, zararlının kontrol altına alınması ve tarımsal üretimin korunması hedefleniyor.