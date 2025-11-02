Kahverengi kokarca alarmı! Karadeniz'den sonra Ege'de de görüldü

Türkiye'de tarımı tehdit eden Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda kahverengi kokarcanın özellikle fındık, hurma ve mısır başta olmak üzere 300'den fazla bitki türüne ciddi zarar verdiğini aktardı.

Aydın, Sakarya, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi illerde vakalar artarken, istilanın artık bölgesel olmaktan çıkıp ulusal boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.

Kahverengi kokarca, 2017 yılından itibaren Türkiye'de görülmeye başladı. İlk olarak Gürcistan sınırından Karadeniz'e yayılan tür, son yıllarda Marmara ve Ege bölgelerinde de tespit edildi. Uzmanlar, iklim değişikliği ve artan sıcaklıkların bu türün yaşam alanını genişlettiğine dikkat çekiyor.

En çok zarar gören ürünler ise şu şekilde:



Sert kabuklular: Fındık ve ceviz

Yumuşak meyveler: Elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgiller

Sebzeler: Mısır, domates, biber, fasulye