Thodex’in kilit ismi ölü bulundu!

HAKKINDA, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, dün sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKANDAN AÇIKLAMA

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Biraz önce haber aldık. Hemen cezaevi yönetimi ile iletişime geçtik. Burada tabi intihar şüphesinden bahsediliyor. Bulgulara göre intihar ettiği yönünde ihtimaller var. Bir soruşturma açıldı bu konuda. Soruşturmanın neticesinde kesin ölüm nedeni bulunacaktır. Tabi tek kişilik odada kalıyor işlediği suç nedeniyle. Odaların girişlerinde kamera var yani bunlar soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar" dedi.

MİLYONLUK VURGUN

ÖZER, kurduğu kripto para sitesiyle 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçmış, Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Özer, 20 Nisan Perşembe günü Arnavutluk'tan uçakla İstanbul'a getirilmişti. Bir önceki celse mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, Faruk Fatih Özer hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık' ve 'örgüt kurma ve yönetme' suçlarından 40 bin 562 yıl cezalandırılmasını istemişti.

"BEN KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

FARUK Fatih Özer savunmasında "Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Ben bir şirket kurmuştum, ve şirketim hacklendi. E-ticaret yaparak ticaret hayatıma bu şekilde başladım. İlk kuruluş amacımız e ticaret yapmaktı. E-ticaretle uğraştığım için kripto para dikkatimi çekti. Sonrasında sosyal çevrem sayesinde kazanç elde edeceğimi gördüm ve şirketi bu yöne çevirdim" demişti.