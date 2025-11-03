Antalya'da feci kaza: Anne ve kardeşlerin feryadı yürek yaktı! Öldüğüne inanamadılar: Abi kalk ölmedin

AİLE BİREYLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Alkış'ın cenazesi, sabah saatlerinde morga gelen ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin alınması sırasında Servet Alkış'ın annesi, ablası Şeniz, kız kardeşi Damla sinir krizi geçirdi. Aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kız kardeşi Damla, cenaze alınacağı sırada morgun çıkış kapısının demirlerini tutarak "Abi ölmedin kalk, ben şimdi ne yapacağım" diye feryat etti. Annesi ise "Gitti kuzum, yandı ciğerim, oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.