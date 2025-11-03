Yukay’ın ölümüne neden olan kaptan 9 yılla yargılanacak

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan ve cansız bedeni, 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarılan iş insanı Halit Yukay'ın (43), ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tekneye çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin tutuklanan kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun (61), 'Taksirle ölüme neden olmak' ve 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmeme' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.

GEMİDE SÜRTME İZLERİ

İş insanının ölümüne ilişkin Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen 'Arel 7' isimli yük gemisinin radar hareketleri araştırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu kaptan Cemal Tokatlıoğlu hakkında, 'Taksirle ölüme neden olmak' ve 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirilmeme' suçlarından toplam 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde Tokatlıoğlu'nun yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak