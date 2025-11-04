Adana'da yürekler ağza geldi! Markete giren arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Adana'da yol kenarında motosiklete çarpıp markete giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Halil Baytal (29), "Otomobilin üzerime geldiğini gördüm. Kendimi saniyeler içinde havaya fırlattım. O an 'Ben öldüm' dedim. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ş.'nin (24) direksiyon kontrolünü kaybettiği 01 ANG 217 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki motosiklete çarpıp, markete girdi. Kaldırımda yürüyen ve kazayı fark eden Halil Baytal ise ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Kaza, iş yerinin kamerasına yansıdı. Kazada Baytal, otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.